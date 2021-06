Počet podvedených žien prudko rastie

Žena z Oravy si požičala tridsaťtisíc eur, poslala ich neznámemu mužovi. Po domoch chodia aj podvodníci, ktorí draho ponúkajú lacné vitamíny ako liek proti covidu.

7. jún 2021 o 7:14 Martin Pavelek

ORAVA. „Som bývalý vojak a teraz som v zajatí pirátov na lodi. Ak mi pošleš 30-tisíc eur, tak príde po mňa vrtuľník a dovezie ma na Slovensko. Prinesiem kufor plný dolárov, ktoré som dostal ako výsluhu pri odchode z armády. Na Slovensku budem podnikať ako lekár, otvorím si klinku. Ja teba lubit. Ty byt moja manzelka. My byt spolu.“

Takýto príbeh používajú podvodníci v poslednom období na to, aby získali dôveru žien, aj tých oravských. Aby vyzerali dôveryhodnejšie, tak pridajú aj fotku kufra plného dolárov. Takýto lacný scenár by nenapísali ani v Hollywoode, no niektoré ženy na Orave mu uveria.

Naivné ženy

„Ročne evidujeme približne osem podobných prípadov, kedy ženy naleteli a podvodníkom poslali peniaze. Aj minulý týždeň jeden. Ale to sú len nahlásené prípady, určite je veľa tých, ktoré sa hanbia oznámiť to,“ hovorí policajný preventista Tibor Šándor. Väčšinou išlo o sumy niekoľko tisíc eur. „Ale mali sme aj prípad, kedy si Oravka požičala z banky 30-tisíc eur a poslal ich úplne neznámemu mužovi, aby ho zachránila.“

Väčšinou ide o ženy nad 50 rokov, rozvedené, vdovy, osamelé, ktoré sa zaľúbia. Šándor upozorňuje, že ide o dobre organizovanú skupinu. „Pracujú sofistikovane. Človeka si rozpracujú, pracujú s emóciami, obeť si oťukajú, rozpracujú. Zistia si o vás na Facebooku veci a potom s vami komunikujú. Ak ste záhradkár, tak vás chvália za úrodu. Ak chudnete, tak vás povzbudzujú. Získajú si vašu dôveru, potom príde láska a nakoniec pýtanie peňazí.“

“ Keby sa dala hlúposť zo Slovenska vyvážať tak ako ropa z Kuvajtu, boli by ste prekvapení, koľko milionárov by sme tu mali. „ TIBOR ŠÁNDOR

Keď podvedené pochopia, že prišli o peniaze, je už neskoro. Nejde pritom len o menej vzdelané ženy, obeťami sa stávajú aj vysokoškoláčky a dokonca aj vydaté. Láska im zatieni rozum a pritom stačí používať obyčajný sedliacky.

Policajt upozornil, že v súčasnosti sa už zmenil prístup polície k takýmto prípadom a nepovažujú to za trestný čin.