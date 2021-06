V Dolnom Kubíne je na pomoc pripravený už tretí defibrilátor

Odovzdávania sa zúčastnili aj zástupcovia slovenských paralympionikov.

9. jún 2021 o 7:31

DOLNÝ KUBÍN. Zimný štadión je po akvaparku a ZŠ J. Matúšku tretím miestom v Dolnom Kubíne, kde je defibrilátor. Daroval ho distribútor slovenským reprezentantom v paralympijskom hokeji a keďže tí majú sídlo v okresnom meste, rozhodli sa inštalovať ho na štadión.

„Viaceré vážne postkovidové stavy sú zapríčinené zlyhaním srdca, preto som veľmi rád, že na dolnokubínskom zimnom štadióne bude defibrilátor, ktorý môže pomôcť nielen ľuďom na tomto športovisku, ale aj v okolí,“ povedal paralym-pionik Ján Riapoš.

Výhodou tohto defibrilátora je, že je automatický. Použitie opísal konateľ spoločnosti Martin Haas. „Nemá žiadne tlačidlo na ovládanie, stačí previesť tri kroky. Prvým je otvorenie dvierok, kedy sa sám zapne. Druhým je prilepenie samolepiacich elektród na pacienta, tretím krokom je odstúpenie a prístroj dá výboj, ak je potrebný.“

Zo štatistiky Európskej resusčitačnej rady vyplýva, že ak je automatický defibrilátor vo vzdialenosti dostupnej do piatich minút od človeka, ktorý má zástavu srdca, šanca na prežitie s jeho použitím je 75-percentná. Ak taký prístroj k dispozícii nie je, prežíva päť percent ľudí.

Primátor Ján Prílepok prístroj ocenil. „Veľa ľudí by malo problém použiť defibrilátor, ale tento je taký moderný a samostatný, že ho zvládne obslúžiť takmer každý.“

Potvrdil, že mesto po dobrých skúsenostiach z iných samospráv uvažuje o pridelení podobného mestskej polícii. Bol by súčasťou ich výjazdového vozidla. „Stal by sa z neho mobilný, hliadka by bola schopná ho rýchlo priviezť tam, kde ho potrebujú. Mohol by byť k dispozícii aj na rôznych kultúrnych či športových akciách.“

Výhodou toho na zimnom štadióne je, že je bezúdržbový a batéria vydrží bez nabíjania päť rokov. Jeho cena je 2400 eur.