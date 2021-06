Nebezpečné stromy spílili dobrovoľníci

Majiteľ pozemku je zodpovedný aj za stromy, ktoré na ňom rastú.

3. jún 2021 o 20:03 Martin Pavelek

Pilčík musel vyliezť vysoko do korún stromov. (Zdroj: MK)

PÁRNICA. Približne pred troma týždňami spadol veľký strom na hlavnú cestu na vjazde do Párnice z Istebného. O niekoľko dní neskôr gravitácia premohla ďalší, no neskončil na zemi, ostal zaseknutý a opretý o ďalší. Hrozilo, že nakoniec spadnú obidva na cestu. Mohli by pritom ohroziť vozidlá idúce po ceste aj chodcov smerujúcich na neďaleký cintorín.

Všimol si to Matej Kubačka, špecialista na ošetrovanie stromov a práce vo výškach. „Nakoľko sa jednalo o havarijný stav piatich suchých stromov, bolo nutné ich odstránenie horolezeckou technikou.“

Kubačka kontaktoval tiesňovú linku 150, kde požiadal o pomoc párnických dobrovoľných hasičov pri riadení dopravy na ceste. Po dvoch hodinách boli stromy odstránené a jazda po ceste bezpečná.

