Škola bude mať ďalšiu novú strechu

Rekonštrukcia stála doteraz zhruba 300-tisíc eur.

1. jún 2021 o 19:38 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Výstavba Základnej školy Slnečná na sídlisku Brehy začala v roku 1989. „Patrí k posledným socialistickým projektom, priestory sú väčšie a vzdušnejšie v porovnaní s inými školami,“ hovorí riaditeľka Renáta Fidriková.

Budova má šesť blokov a s rekonštrukciou jednotlivých striech začali päť rokov dozadu. „Mali sme viacero problémov.“ Škridle neboli dobre upevnené a veľký vietor ich z okrajov strechy zhadzoval. „Stalo sa nám, že sme si museli z jednej strechy vziať, aby sme mali na inú.“

Rekonštrukcia stála doteraz hruba 300-tisíc eur. V jednom bloku sa však popri streche pustili aj do opráv sociálnych zariadení. „Dokopy sme však použili minimum peňazí mesta a väčšinu sme zháňali cez projekty.“

Do poslednej rekonštrukcie sa v závislosti od počasia pustia v týchto dňoch. Rozpočet je zhruba 40-tisíc eur a všetko platí mesto. „Sme radi, že to bude kompletne hotové.“

Do budúcna má mesto v pláne prerobiť podkrovie v jednom z blokov a presunúť tam umeleckú školu. „Pomohlo by to aj nám, pretože práve tam máme najväčšie úniky tepla a takto by strechu zaizolovali.“ Či k rekonštrukcii dôjde, rozhodnú poslanci na mestskom zastupiteľstve.

