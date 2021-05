Protiepidemické opatrenia platné na Orave sa od dnes zmiernili

Okres Dolný Kubín je žltý, okresy Námestovo a Tvrdošín oranžové. Čo môžete a nemôžete v nich robiť.

31. máj 2021 o 7:56 Martin Pavelek

Kovidová mapa platná do 31. mája 2021. (Zdroj: SME)

Od dnes, 31. mája sa aj na Orave opäť zmienili protiepidemické opatrenia. Orava je rozdelená na dve časti. Sever s okresmi Námestovo a Tvrdošín patria do oranžovej časti, juh s Dolnokubínskym okresom sa vyfarbil na žlto.

Žltý okres Dolný Kubín

I. stupeň ostražitosti

- Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

- Pohyb nie je obmedzený.

- Prezenčne sa vyučuje v materských, základných aj stredných školách a gymnáziách. Na vysokých školách s obmedzenou kapacitou. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva i centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy.

- Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 50 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 75 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 100 osôb, v exteriéri do 250 osôb.

- Svadby, kary, oslavy, večierky, Povolené sú pri dodržaní podmienky max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri, povinný je zoznam účastníkov.

- Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.

- Obrady, sobáš, krst, pohreb a pod. sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach. Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí.

- Bohoslužby sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 50 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 75 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 100 osôb, v exteriéri do 250 osôb. Test nie je potrebný.

- Návštevy v nemocniciach a ZSS nie sú obmedzené.-

- Návštevy vo väzniciach nie sú obmedzené.

- Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá platné pre hromadné podujatia.

- Lanové dráhy sú povolené bez kapacitných obmedzení.

- Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 30 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.

- Wellness, aquapark a kúpele sú povolené pri obsadení max. 50 percent z kapacity na sektor resp. max. počet osôb do 500. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov. Pri aquaparkoch je potrebný iba do vnútorných priestoroch.

- Bazény a plavárne sú povolené pri obsadení 50 percent z celkovej kapacity. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov.

- Obchody, služby, nákupné centrá. Zariadenia musia dodržiavať hygienické opatrenia.

- Reštaurácie môžu otvoriť aj vnútorné priestory, pri stole môžu byť max. 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti. Stoly musia byť od seba vzdialené 2 metre.

- Múzeá, galérie, výstavné siene. Povolené sú hromadné prehliadky do 30 osôb.

- Odporúčaný je home office.

- Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Kapacita izieb nie je obmedzená. Reštaruácie a wellness sa riadia podľa príslušných odporúčaní.

- Taxislužby sú povolené, v jednom rade môžu sedieť 2 osoby, povinné sú rúška a pravidelné vetranie.

Oranžový okres Námestovo, Tvrdošín

II. stupeň ostražitosti

- Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

- Pohyb nie je obmedzený.

- Prezenčne sa vyučuje v materských, základných aj stredných školách a gymnáziách. Na vysokých školách s obmedzenou kapacitou. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva i centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy.

- Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 25 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 50 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb, v exteriéri do 100 osôb.

- Svadby, kar, oslava, večierok. Povolené sú pri dodržaní podmienky max. 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, povinný je zoznam účastníkov.

- Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.

- Obrady, sobáš, krst, pohreb a pod. Obrady sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach. Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí.-

- Bohoslužby sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 25 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 50 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb, v exteriéri do 100 osôb. Test nie je potrebný.

- Návštevy v nemocniciach a ZSS nie sú obmedzené. Návštevy v ZSS sú povolené s negatívnym testom.

- Návštevy vo väzniciach nie sú obmedzené.

- Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá platné pre hromadné podujatia.

- Lanové dráhy sú povolené s obmedzenou kapacitou V kabínke s kapacitou do 10 osôb môžu byť len členovia jednej domácnosti. S väčšou kapacitou maximálne 50 percent.

- Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 20 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.

- Wellness, aquapark a kúpele sú povolené pri obsadení max. 30 percent z kapacity na sektor resp. max. počet osôb do 500. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov. Pri aquaparkoch je potrebný iba do vnútorných priestoroch.

- Bazény a plavárne sú povolené pri obsadení 30 percent z celkovej kapacity. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov.

- Obchody, služby, nákupné centrá. Zariadenia musia dodržiavať pravidlo 1 zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy obchodu. Zatvorené musia byť detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov.

- Reštaurácie môžu otvoriť aj vnútorné priestory, pri stole môžu byť max. 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti. Stoly musia byť od seba vzdialené 2 metre.

- Múzeá, galérie, výstavné siene. Povolené sú hromadné prehliadky do 15 osôb.

- Odporúčaný je home office.

- Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Kapacita izieb nie je obmedzená. Reštaruácie a wellness sa riadia podľa príslušných odporúčaní.

- Taxislužby sú povolené, v jednom rade môžu sedieť 2 osoby, povinné sú rúška a pravidelné vetranie.

