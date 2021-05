Po ceste pobehovalo stádo splašených kráv

Pravdepodobne ich na paši rozohnali psy. Dostali sa na frekventovanú cestu v Dolnom Kubíne.

26. máj 2021 o 10:54 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Vracal som sa do Dolného Kubína obchvatom a zrazu vyšli na cestu dve kravy, postupne sa k nim pridávali ďalšie a ďalšie,“ takto opisuje Jozef situáciu, ktorú zažil včera na ceste medzi sídliskom Brezovec a plotom nákupnej zóny.

Majiteľ zodpovedá za svoje zviera

Keby sa to stalo niekde na dedine, nebolo by to až také zvláštne. No v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu, príjazde do mesta pred kruhovou križovatkou, to určite bežné nie je.

Ako sa neskôr ukázalo, stádo kráv patrí miestnemu farmárovi, ktorý ich má v oplôtku na lúke v Medzihradnom oproti sídlisku Brezovec.

Dôkazom je výzva majiteľa Jozefa Sáreného, ktorú zverejnil na sociálnej sieti. „Na tej lúke sú kravy s malými teľatami. Dnes došlo k ich rozdureniu psom. Nie je to prvý krát, mohlo dôjsť k vážnej dopravnej nehode. Rešpektujte aj potreby iných zvierat nielen vašich miláčikov. Ďakujem za pochopenie.“