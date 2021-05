Nový šéf vzpierania chce zmeny, Dolný Kubín nebude mať výhody

Tomáš Chovanec ostáva naďalej aktívny rozhodca, vzpierač i predseda.

28. máj 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

DOLNÝ KUBÍN. Od soboty 15. mája šéfuje Slovenskému zväzu vzpierania (SZV) prvý Oravčan Tomáš Chovanec. Vo veku 32 rokov získal ako najmladší predseda dôveru delegátov.

„Rozmýšľal som do posledných dní, či idem kandidovať,“ hovorí. „Veľa členov zväzu ma k tomuto kroku prehováralo. Záujem o moju osobu bol veľký, preto som povedal, že idem do toho. Je to tiež spoločné rozhodnutie s manželkou.“

Pripravuje zmeny

Ambiciózny rodák z Dolného Kubína plánuje zmeniť vo funkcii predsedu viacero vecí. Delegátom ich predstavil už počas valného zhromaždenia, na ktorom sa konali voľby. „Určite chcem zmeniť systém riadenia,“ hovorí Tomáš Chovanec.

„Prejdeme na horizontálne, kde si každý bude za svoj úsek zodpovedať. Uvediem príklad, predseda reprezentačnej komisie si bude agendu robiť sám. Ja vykonám už iba posledné veci ako štatutár. Nebudem predsa riešiť také banality ako sústredenia a rozpisy. Budem im veriť. Čas je pre predsa vzácny a treba ho využiť na iné dôležité veci.“