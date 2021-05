Stačil jeden zápas, Sihelné oslavovalo postup

Ročník 2020/2021 v najnižšej oravskej súťaži skompletizovala jedna dohrávka.

26. máj 2021 o 15:00 Tomáš Ferenčík

Sedliacka Dubová – Sihelné 0:3 (0:1)

Góly: 41. Vonšák, 48. Bieľak, 60. Kolčák

Sihelné vstúpilo do zápasu s vedomím, že hrá o postup do VII. ligy. Podľa toho vyzeral aj zápas. Hostia na ťažkom teréne boli lepším tímom, no domácich niekoľkokrát podržal gólman.

Prvý gól zápasu padol v 41. min, keď po prihrávke Mareka Fernezu zakončil samostatný nájazd Peter Vonšák. Sihelné chcelo v druhom polčase pridať rýchly druhý gól, čo sa mu podarilo. V 48. min zvýšil Vladimír Bieľak na 0:2. Hostia pridali ešte jeden gól. Po hodine hry sa presadil striedajúci Peter Kolčák a bolo to 0:3. V závere si hostia vedenie postrážili a radujú sa z postupu do vyššej súťaže. Martin Ferneza

DOMÁCI: M. Kampoš – Kuboš, Paľa, Marecký, Čupaj, V. Kampoš, Tropek, Varga, Mikuška, Meľo, Šutý

HOSTIA: Genšiniak – Tarčák, Graňák, L. Pindjak, Bandík, S. Grobarčík, F. Grobarčík (73. M. Ferneza), Bieľak, P. Pindjak (56. Kolčák), Vonšák (68. K. Ferneza)

ŽK: Paľa, Marecký – F. Grobarčík

