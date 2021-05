Mladí jachtári sa predviedli na Oravskej priehrade

Michaela Bačová prvý raz organizovala preteky Slovenského pohára.

26. máj 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

NÁMESTOVO. Vodnú plochu na Oravskej priehrade zaplavili plachetničky z celého Slovenska. Práve u nás začali mladí jachtári novú sezónu Slovenského pohára. „Prvé preteky mali byť v Gabčíkove, ale v tom čase sa nemohli konať ešte hromadné podujatia,“ približuje riaditeľka pretekov Michaela Bačová. „U nás boli naplánované až na jún, ale uskutočnili sa skôr. Situácia s termínmi je momentálne dosť komplikovaná.“

Všetko závisí od vetra

Podstata jachtingu spočíva v poháňaní plachetnej lode silou vetra. Ak nefúka, nemôže sa súťažiť. A presne súčasťou takejto situácie sme sa stali v nedeľu.

„Odštartovali sme a po minúte padol vietor. Museli sme tento rozjazd zrušiť,“ povedal hlavný rozhodca Igor Lehota. Potom neostáva nič iné, len čakať na správny vietor. Vyžaduje si to u detí veľkú trpezlivosť. Na opätovný reštart môžu čakať aj hodiny. V našom prípade dve hodiny. „Dnes je posledný štart možný o 14.00 h. Ďalší rozjazd by sme nemohli potom dovoliť, lebo kluby by mohli protestovať.“

Riaditeľka pretekov Michaela Bačová ostáva pokojná a s úsmevom dodáva: „Stáva sa často, že na súťažiach prestane fúkať. Na majstrovstvách Slovenska na Domaši sme dva dni sedeli na brehu a čakali na vietor. Počasie je veľmi nevyspytateľné.“

Niečo pred dvanástou Igor Lehota začína cítiť návrat vetra na Oravskú priehradu. „Podľa dymu vidím, že začína k nám fúkať západný vietor. Ten presne potrebujeme.“