Ku každej dedine patria dobrovoľní hasiči

Prinášame ďalšiu fotoreportáž mužov, žien ale aj detí, ktorí vo svojom voľnom čase a zadarmo vykonávajú činnosť prospešnú pre všetkých.

28. máj 2021 o 7:09 Martin Pavelek

Vo Veličnej by nemali mať problém s ďalšou generáciou hasičov. (Zdroj: OcÚ)

ORAVA. Rozsah práce dobrovoľných hasičov je rozsiahli. Už dávno neplatí, že ich prácou je iba hasenie alebo boj s veľkou vodou. Dnešní hasič je všestranný. Sú dôležitou súčasťou kultúrno spoločenských aj športových podujatí. Pri pandémii koronavírusu odpracovali tisíce hodín pri testovaní, dezinfekcii, pomoci ľuďom aj samosprávam.

Vo Vasiľove tento rok oslavujú sto rokov od vzniku zboru v obci. Vymenovať všetky akcie, pri ktorých pomohli obci a ľuďom, by trvalo veľmi dlho. Uvedomuje si to aj starosta Anton Grigeľ, ktorý im vyslovil uznanie. „Ďakujeme hasičom za ochotu pomáhať nezištne každému, kto pomoc potrebuje. Nejde len o zásahy pri požiaroch, ale aj pomoc pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí. Svoju šikovnosť ukázali pri výstavbe hasičskej zbrojnice, na ktorej odrobili stovky hodín.“

Dobrovoľní hasiči v Krušetnici sa osvedčili aj pri veľkých dažďoch odčerpávaním vody a potom pri čistení miestnych komunikácií od nánosov. Vďaka nim mali obyvatelia počas poruchy obecného vodovodu zabezpečený dovoz pitnej vody hasičskou cisternou. Osobitné poďakovanie im chcem vysloviť za pomoc pri zabezpečovaní dozoru pri testovaní na covid-19,“ hovorí starostka Terézia Pacoňová.

Vo Vyšnom Kubíne sa zbor tiež skladá z mnohých odhodlaných hasičov – mužov i žien. „Ďakujeme im, že sa aktívne zapájajú do diania v obci. Či už je to pomoc pri požiaroch, povodniach, pátracích akciách po nezvestných ľuďoch, alebo aj pri príprave spoločensko-kultúrnych podujatí,“ hovorí starosta Antonín Zámečník. „Ďakujeme im aj za vedenie našich malých plameniakov a zapájanie mládeže do dobrovoľných brigád v prospech obce a jej obyvateľov.“

V najchladnejšej obci Slovenska majú dobrovoľní hasiči tiež dlhoročnú tradíciu. Zbor založili v roku 1933. V ich prípade ale okrem pomoci pri požiaroch a povodniach zasahujú aj pri boji s vodou v pevnom stave, so snehom. „Život na dedine si bez našich hasičov ani nevieme predstaviť, sú veľmi dôležitou súčasťou a oporou, preto im za všetko ďakujeme,“ povedal starosta Marek Majdiš.

„Hasiči naši, okrem všeličoho iného vám ďakujeme aj za výpomoc pri zveľaďovaní našej hasičskej zbrojnice, ako aj za skvelé zorganizovanie druhého ročníka Letného denného tábora s hasičmi,“ ďakuje starosta Ľuboš Palovič.

Aj hasiči v Sedliackej Dubovej sa okrem boja sa ohňom a vodou venujú aj iným aktivitám dôležitým pre obec. Pomáhali pri sadení stromov, príprave a stavaní tradičného mája, nezabudli urobiť bránu na svadbe, radosť urobili deťom na Medzinárodný deň detí ukážkou hasenia. „S veľkým nasadením hasili rozsiahly šesťhodinový požiar píly v Oravskom Podzámku. Za toto všetko im patrí poďakovanie,“ povedal starosta Ladislav Tomáň.

DHZO v Medzibrodí nad Oravou nepatrí medzi tie, ktoré sa môžu pochváliť širokou členskou základňou. Pri dedine s približne 550 obyvateľmi to ani nie je možné. No miestni hasiči vykonávajú svoju prácu výborne. Dôkazom sú nedávne povodne aj požiar. Poďakoval im starosta Michal Janota. „Ďakujeme členom DHZO Medzibrodie nad Oravou za rýchly zásah pri lokalizácii požiaru udiarne v obci, pri ktorom zachránili aj susedný rodinný dom.“