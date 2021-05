Vyskúšali sme, aké je to byť mestským policajtom

Z červených papúč, ktoré sme rozdali, nemali vodiči radosť.

30. máj 2021 o 8:19 Martin Pavelek

Veľa vodičov pozná ten moment, keď prídu k zaparkovanému autu a na kolese nájdu papuču. Prvé slová, ktoré prebehnú hlavou, a možno aj vyletia z úst, sa tu nedajú napísať.

Takýto pozdrav od mestských policajtov určite zabezpečuje týmto príslušníkom jednu z najnižších pozícií v rebríčku obľúbenosti. Niet sa čo čudovať. Časť ich práce spočíva v represii, a tá sa nám nepáči.

Aj preto som si na svoju šichtu vybral povolanie mužov a ženy v čiernych, respektíve modrých uniformách. Kedysi sme ich volali čierni šerifovia, pretože chodili v čiernom oblečení, teraz majú v Dolnom Kubíne modré.

Výbavu som nedostal

Do služby som sa hlásil pekne po vojensky o siedmej ráno. Na dvanásť hodín ma pridelili ku Ivanovi a Kvetoslave. Po krátkom zoznámení sa vystrojili a vyzbrojili, z trezoru vybrali pištole, známe čezety deviatky.

Tajne som dúfal, že sa nejaká ujde aj mne, no márne. Nedostal som ani uniformu, pelendrek, paralyzér a dokonca ani čiapku. Zákon to nedovoľuje. No, čo už. Aspoň budem nenápadnejší a nikto mi nebude nadávať, keď dostane pokutu.

Po oboznámení sa s priebehom nočnej zmeny, ktorá prebehla bez problémov, sme sa presunuli do veľmi dôležitej miestnosti, k pultu stálej služby. Sedí za ním žena, v ruke drží joystick a sleduje viac ako desať monitorov pred sebou. Na niektorom sú aj dva obrazy.