Do škôl zapísali takmer tristo prvákov

Niektorí rodičia sú nároční, školu pre svoje deti si dôkladne vyberajú. Dištančné vzdelávanie ukázalo, aké šikovné sú nielen deti, ale aj pedagógovia.

28. máj 2021 o 12:42 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. V dolnooravskej metropole je šesť základných škôl. Štyri patria mestu, jedna je cirkevná, ďalšia súkromná. Do všetkých zapísali 294 prvákov, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o osem.

Najväčší záujem je o vzdelávanie v mestskej škole ZŠ Janka Matúšku, kde rodičia prihlásili 105 prváčikov. Tento počet však môže vedeniu školy spôsobiť problém. Po iné roky totiž otvárali štyri triedy, na taký počet je aj nastavený systém vzdelávania. V nasledujúcom školskom roku by mali otvoriť tried až päť.

„Ak by taký trend pokračoval, mali by sme problémy so školskou jedálňou, lebo je malá a už teraz je kapacitne vyťažená na maximum,“ povedal Michal Švento, vedúci odboru školstva mestského úradu. „Môže sa stať, že neuspokojíme všetkých záujemcov o túto školu a ich deti budú musieť navštevovať inú.“

Výrazný pokles záujmu rodičov zaznamenali v ZŠ Martina Kukučína. So súčasným počtom detí 627 je porovnateľná so ZŠ J. Matušku, ktorú navštevuje približne sedemsto žiakov. Po iné roky sa na Kukučínku hlásilo približne 80 detí, teraz ich zapísali len 58. Až 18 detí z územného obvodu tejto školy sa chce vzdelávať v ZŠ J. Matúšku.

„Keby išlo o päť, šesť žiakov, tak by to bolo bežné, no toto je jedna celá trieda,“ povedal Švento.

Preto je rozdiel medzi záujmom o vzdelávanie v týchto dvoch najväčších dolnokubínskych vzdelávacích inštitúciách takmer dvojnásobný.

Do ZŠ Petra Škrabáka rodičia zapísali 54 svojich potomkov, vo štvrtej mestskej škole Komenského v Kňažej otvoria jednu triedu s 19 žiakmi.

V Cirkevnej spojenej škole Andreja Radlinského sa bude vzdelávať 35 prvákov. V Súkromnej ZŠ s MŠ Jánoš si sadne do lavíc rekordných 23 prvákov. Pri tejto škole vidno, ako kontinuálne rastie záujem o jej služby.

Povinná predškolská výchova bude zavedená až od septembra, no zo spomínaných 294 prvákov, ktorí na jeseň pôjdu do škôl v Dolnom Kubíne, ju neabsolvovali len tri deti. „To je dobrá správa, pretože budú na prechod z materskej do základnej školy lepšie pripravené,“ dodal vedúci odboru.