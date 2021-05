Zmätok pri očkovaní AstrouZenecou vyriešili

Použitie vakcíny Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca sprevádzajú pochybnosti. Na Orave sa k nim pridali zmeny miest, na ktorých mali ľudia dostať druhú dávku.

21. máj 2021 o 12:18 Martin Paulďuro

NÁMESTOVO. Prekvapivú sms správu dostalo viac ako sto ľudí vo veku od 60 do 70 rokov z okresu Námestovo, ktorí čakali na predvolanie na druhú dávku od spoločnosti AstraZeneca. Aj keď prvú dávku dostali v Oravskej poliklinike v Námestove, na druhú mali ísť do 55 kilometrov vzdialeného Ružomberka alebo až do Liptovského Mikuláša.

Život to skomplikovalo nielen starším ľuďom ale aj ich rodinným príslušníkom, ktorí by väčšinu z nich museli na Liptov zaviesť autom. Prvý na to poukázal podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Igor Janckulík.

Ľudia ponúkali pomoc

Okamžite sa zdvihla vlna nevôle. Na facebooku svoj názor vyjadrila Miška. „Tento systém prideľovania termínov je celý na figu. Nehovoriac o tom, že úplne zabudli na pracujúcich ľudí, ktorí odchádzajú za prácou napríklad do zahraničia a termín, ktorý im NCZI pridelí im nemusí vždy vyhovovať. A tak sa musia dookola preregistrovávať, až kým ich to neomrzí a úplne sa na to nevykašľú. Robia neskutočne drahú kampaň, aby sa ľudia išli očkovať a zároveň tých, ktorí by sa očkovať chceli, demotivujú nefungujúcim systémom.“

Zareagoval aj lekár Rastislav Zanovit, ktorý je poslancom ŽSK. Poslal ministrovi zdravotníctva aj na Žilinskú župu list, v ktorom ponúka súčinnosť pri organizácii očkovania. „Keďže fyzicky nemám možnosť ísť do Bratislavy a vyjadriť svoje znepokojenie ústne alebo aj teatrálne, chcel by som vás takto slušne ľudsky požiadať o to, aby títo ľudia boli presmerovaní do Trstenej. Som ochotný pomôcť a pokojne mi ich môžete posielať, zaočkoval by som ich. Disponujem všetkým, čo k tomu treba a som zaradený do pilotu, ktorý ministerstvo zdravotníctva chce cez nás, všeobecných lekárov, spustiť, len nemám vakcíny. Prosím vás, ukážte, že Námestovo je ešte súčasť Slovenskej republiky a že Bratislave na našich spoluobčanoch záleží. Ďakujem za ochotu.“

Iní ľudia sa ponúkli, že vakcínu do Námestova privezú.

Riešenie našli

Situáciou sa zaoberali aj na odbore zdravotníctva ŽSK. „Prideľovanie vakcín má presné pravidlá,“ povedala vedúca odboru Silvia Pekračíková. „Keďže záujem o vakcínu AstraZeneca postupne klesal, začali sme, v snahe sprístupniť očkovanie čo najväčšiemu počtu ľudí, používať vakcínu od spoločnosti Moderna.“

Tým ale odsunuli zostávajúcich približne 125 ľudí, ktorí mali po desiatich týždňoch dostať druhú dávku Vaxzevrie, do iného očkovacieho centra.

Poukázala na to, že podmienky na vek a druhy vakcín sa neustále menia, niekedy aj dvakrát za týždeň, čo komplikuje organizáciu.

„S NCZI sme to riešili od pondelka, dnes sa nám to podarilo,“ povedala vo štvrtok Silvia Pekarčíková. „Konkrétne išlo o 125 ľudí, ktorí dostanú druhú dávku tak, ako bolo pôvodne plánované, v Oravskej poliklinike v Námestove.“