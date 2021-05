Michal Dopater: Zlepšil som sa, chcem sa vrátiť do Ružomberka

Futbalista z Krušetnice pochádza zo športovo založenej rodiny.

20. máj 2021 o 10:30 Tomáš Ferenčík, Martin Gábor

Najrozšírenejšia loptová hra na svete prináša zaujímavé športové príbehy. Jeden taký skrýva aj Michal Dopater. Do profesionálneho futbalu sa dostal z malej dediny Krušetnica. „Ocino bol futbalista, hrával za rodnú obec. Už odmalička som s ním chodieval na tréningy a kopal si do lopty. Často si so mnou ťukla aj mamina.“

Pri všetkom dôležitom stála rodina

Súvisiaci článok Trénuje ho Vladimír Labant, napodobniť chce Milana Škriniara Čítajte

Síce Michal pochádza z Krušetnice, no nikdy tam nehral. Prvú registračku dostal v Námestove. Mal osem rokov. „Cítil som sa tam výborne,“ hovorí. „Hrali sme prvú žiacku ligu proti ťažkým súperom. Vyskúšal som si veľa pozícií. Hral som krajného obrancu, až som sa dostal na pozíciu ofenzívneho záložníka.“