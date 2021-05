Štrnásťročný chlapec vozil štyroch kamarátov na aute, havarovali

Dvaja malí chlapci zrazení na priechode pre chodcov, 14-ročný nevodič za volantom a prirýchly mladík zamestnali policajtov aj záchranárov.

13. máj 2021 o 7:29 Martin Pavelek

ORAVA. O dopravnej nehode rýchlo jazdiaceho 27-ročného vodiča na Mazde v nedeľu sme už informovali. Vodič pri rýchlej jazde v zákrute a na moste dostal šmyk, prešiel do protismeru, kde narazil do dvoch vozidiel. Záchranári museli ošetriť šesť ľudí. Ten istý deň sa stali ďalšie dve nehody.

Účastníčkou prvej bola 46-ročná vodička, ktorá išla na Škode od nemocnice k železničnej stanici v Dolnom Kubíne.

„Z doposiaľ presne nezistených príčin s vozidlom narazila do dvoch detí prechádzajúcich cez priechod pre chodcov. Chodci vo veku 8 a 10 rokov utrpeli predbežne ľahké zranenia,“ povedal krajský policajný hovorca Radko Moravčík. Policajti alkohol u vodičky nezistili.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Pri nehode troch áut museli ošetriť šesť ľudí Čítajte

O hodinu neskôr došlo na miestnej komunikácii v Zubrohlave k ďalšej dopravnej nehode. Zapríčinil ju 14-ročný chlapec, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia, no napriek tomu sa vozil na aute Jeep aj s kamarátmi v smere od horného konca k ceste prvej triedy.

„Následne z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde narazil do odstaveného Suzuki, to narazilo do oplotenia rodinného domu a do ďalšieho zaparkovaného Suzuki,“ povedal hovorca.

Pri dopravnej nehode utrpel 14-ročný vodič a jeho štyria spolujazdci vo veku 13, 14, 16 a 18 rokov ľahké zranenia. Alkohol u vodiča dychovou skúškou nezistili.

Prečo si mladík zobral kľúče od auta a sadol za volant, kto ho predtým naučil jazdiť, kvôli čomu si sním do auta sadli štyria mladí kamaráti a ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Prečítajte si tiež Pri dopravnej nehode sa zranilo sedem ľudí Čítajte