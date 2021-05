Ľudia netušia, akú krásu majú doma

Juraj Maxa a jeho skupinka si dopriali cyklookruh po kostoloch v Námestovskom okrese. Už sa z toho pomaly stáva tradícia.

14. máj 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Nejde o rýchlosť ani čas. Cyklookruh okolo kostolov v Námestovskom okrese má úplne iný športový rozmer. „Cieľom je spoznávanie svojej Oravy, kostolov a práce našich predkov,“ hovorí organizátor Juraj Maxa. „Porovnávam tiež maľby, štýly kostolov. Aj pre laikov je to zážitok.“

Začal sám, potom sa pripojili aj bežci

Táto úžasná myšlienka nabrala reálne kontúry v roku 2019. Juraj Maxa celý takmer 160-kilometrový okruh absolvoval sám.

Súvisiaci článok Sagan na Orave prvý, možno už v septembri Čítajte

„Celý deň vtedy pršalo. Dal som na sociálnu sieť informáciu o približných časoch v jednotlivých obciach. Mohol sa pripojiť hocikto. Držal som sa hesla: Iný môže, ja musím.“ Druhý ročník už oslovil aj iných športovcov. V rovnaký deň sa išlo po kostoloch nielen na bicykli, ale aj behom.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Štart sme mali súbežný,“ hovorí Juraj Maxa. „Bežci absolvovali trať po skupinách. Pri cyklotúre som zvolil iný formát. Polovicu som absolvoval ja, druhú Peter Sitárik. Vyzdvihol by som počin Jána Paľu z Lokce. Nemohol s nami absolvovať beh, ale sľúbil, že prepláva Oravskú priehradu. Splnil to a symbolicky pripojil aj kostol na Slanickom ostrove.“ Bežecká myšlienka okolo kostolov nadchla potom aj partie v Tvrdošínskom i Dolnokubínskom okrese.

Nadchla ho Vaňovka

Súvisiaci článok Naučím sa behať v tretrách, tvrdí po prvom šampionáte Ján Červeň Čítajte

Tento rok si doprial Juraj Maxa opäť celý okruh. Dátum si zvolil prvého mája na Sviatok práce. „Koketoval som aj so štátnym sviatkom 8. mája. Chcem, aby sa ten dátum ustálil a ľudia si mohli zafixovať do budúcnosti, ak budú mať záujem.“ Predpoveď počasia však nebola vôbec priaznivá. Meteorológovia predpovedali dážď. „Bol som pripravený, že to prejdem sám. Pridala sa však moja dcéra Miška, Jozef Vorčák z Oravskej Polhory, Ignác Turac z Vavrečky a Marek Voška z Vasiľova. Takže ani jeden meter som nebol sám. A počasie vyšlo na bicykel ideálne. Dážď ma chytil akurát z Brezy do Oravskej Jasenice.“

Rodák z Rabče sa zastavil pri každom kostole v Námestovskom okrese. Ak bol otvorený, urobil si aj rýchlu prehliadku. „Zopár ich bolo zatvorených, a tak mám dôvod to o rok zopakovať. Potešilo ma, keď sa na niektorých miestach spoločníci priznali, že tam ešte neboli. Mňa očarila jednoduchosťou a s citom osadenia do prírody krížová cesta nad Vaňovkou.“

Síce to bol tretí ročník, ale Juraj Maxa netuší, či z jeho cyklookruhu bude dlhoročná tradícia. „Všetko bude závisieť od záujmu, či Oravci zatúžia spoznať aj svoje obce, okolie, alebo radšej pôjdu do sveta na spoznávajúce zájazdy a netušia, čo majú za humnami. Ja mám ešte nejaké resty, kostoly, ktoré neboli otvorené. Jeden kostolík by som rád tiež rád pridal, a to starý kostol v Oravskej Lesnej.“