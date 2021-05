Spolu trénujú zatiaľ iba domáci hráči

Mužov Dolného Kubína čaká deväť týždňov prípravy na suchu.

12. máj 2021 o 15:00 Tomáš Ferenčík

V hokejovom klube MHK Dolný Kubín sa po mládeži zapojili do tréningového procesu aj muži. Zatiaľ pôjde len o prípravu na suchu. „Máme v pláne klasických deväť týždňov suchej prípravy,“ hovorí Marek Huba, športový manažér klubu a zároveň aj asistent trénera. „Bude prebiehať na zimnom štadióne a v jeho okolí. Využijeme tiež umelú trávu.“

Do prípravy sa zatiaľ nemohlo zapojiť celé mužstvo. „Spolu trénujú len domáci hráči alebo chlapci z blízkeho okolia. Cezpoľní chalani sa k nám pripoja, až keď pôjdeme na ľad. S nimi som v pravidelnom kontakte.“

Hráčsky káder Dolného Kubína by mal ostať pohromade a mohli by ho vystužiť nejaké nové tváre. „Máme rozpracovaných nejakých hráčov, uvidíme, ako to dopadne,“ povedal Marek Huba. Pozitívnou správou je, že do klubu sa vracia po zdravotných problémoch Matej Smolka. „Je to náš odchovanec a tí majú do nášho kádra dvere otvorené. Na tejto filozofii sa nič nemení.“

S určitosťou sa bude meniť tréner. Na lavičke končí Radoslav Bielečka. Klub zatiaľ meno jeho nástupcu prezradiť nechce. „Jeho meno predstavíme až v auguste, pretože je dovtedy ešte viazaný zmluvou v zahraničí.“