Pri nehode troch áut sa zranilo šesť ľudí

Rýchla jazda na kabriolete sa skončila v protismere, doplatili na to nevinní ľudia.

11. máj 2021 o 15:13 Martin Pavelek

JASENOVÁ. Na ceste cez horský priechod Brestová sú v smere od Dolného Kubína tri jazdné pruhy. Dva smerom nahor, jeden opačným smerom. Ani tie nestačili rýchlemu 27-ročnému vodičovi kabrioletu Mazda s ružomberským evidenčným číslom, ktorý smeroval z Oravy na Liptov.

„Pri prejazde mosta dostal šmyk a prešiel do protismeru. Následne narazil do stojaceho vozidla Kia, ktoré viedol 58-ročný vodič a do Škody s 36-ročným vodičom,“ povedal krajský policajný hovorca Radko Moravčík. Jednorazovo ošetrili šesť ľudí. Vodiči Kie a Škody sú otec so synom.

V mieste nehody, na vysokom viadukte, je rýchlosť jazdy obmedzená na 70 kilometrov za hodinu.

Hmotnú škodu predbežne vyčíslili na 18-tisíc eur. Alkohol u vodičov dychovými skúškami nezistili. Nehoda sa stala v nedeľu 9. mája popoludní.

„Ten chlap na kabriolete išiel ako blázon,“ povedala jedna z vodičiek, ktorá rýchlo jazdiace auto stretla. Nemala však v aute kameru, ktorá by to dokázala.

Podľa ďalších informácií kabriolet nebol jediné vozidlo, ktoré v tom čase tadiaľ jazdilo rýchlo. Údajne to mali byť až štyri autá, ktoré sa naháňali.

Ak ste v čase do 14.30 hodiny prechádzali Dolným Kubín, Brestovou a Ružomberkom a máte na svojej kamere záznam červeného kabrioletu Mazda pri porušení dopravných predpisov, poskytnite ho polícii.

