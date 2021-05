Výstava fotografií načrtne aj program festivalu

Témou, ktorá bude dominovať druhému ročníku festivalu Slanický ostrov divadlo je ON.

19. máj 2021 o 15:26 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Od začiatku mája až do konca júna je na Hviezdoslavovom námestí výstava fotografií z prvého ročníka Slanického ostrova divadla, ktorého nosnou témou bol holokaust a 75. výročie konca druhej svetovej vojny. Fotoreportáž celého programu mali na starosti akreditovaní fotografi Alžbeta Beňušová, Lukáš Lookasy Stašák, František Smržík, Tomáš Benedikovič, Andrej Romaňák a Michal Glonek. Až na Tomáša Benedikoviča, všetci pochádzajú z Oravy.

„Úzko spolupracujeme aj so žilinskou župou a Domom kultúry v Námestove, preto na výstave informujeme aj o ich aktivitách,“ hovorí organizátor Peter Balcerčík. Návštevníci však získajú informácie aj o plánoch na aktuálny druhý ročník festivalu, ktorý ale upresní ďalšia výstava v nasledujúcich mesiacoch.

„Pandémia a neisté časy výrazne ovplyvňujú akékoľvek plánovanie festivalu, ale sme pozitívne naladení a veríme, že v septembri už budú protiepidemické opatrenia minulosťou.“ Ak aj nie, v zálohe majú niekoľko verzií festivalu.

Témou, ktorá bude dominovať druhému ročníku je ON. ON – počiatok a hýbateľ, ON – (spolu)tvorca života, ON – vodca, ON – pevná ruka, ON – slaboch, ON – zraniteľný. „Mužský princíp dominuje v ľudskej spoločnosti od nepamäti, je prítomný v rôznych podobách, neustále sa mení a pozornosť púta aj v tejto dobe.“

Dramaturgia programu sa opiera o silné mužské mená ako Juraj Kukura či Ľubomír Feldek, ale aj nežijúcich Karola Duchoňa alebo Alexandra Dubčeka. Tak ako minulý rok, aj teraz bude téma ON zastúpená v divadelných predstaveniach, výstavách, filmových projekciách, diskusiách, koncertoch aj v premiére námestovského súboru dNO.

Protipólom k silnej mužskej spoločnosti bude inscenácia Ľúbim ťa a dávaj si pozor bratislavského divadla Nude so štyrmi herečkami v autentických príbehoch, kde status matky/ženy neidealizujú, ale podávajú silné, úprimné výpovede o tom, čo všetko so sebou materstvo prináša. „Po predstavení bude aj diskusia, na ktorej rozoberieme postavenie ženy v spoločnosti.“

Cieľom divadelného festivalu je priniesť do regiónu hodnotnú divadelnú tvorbu a multižánrový sprievodný program, ktorý reaguje na aktuálne kultúrno-spolo-čenské témy. „Spoločne chceme tvoriť rozhľadenejšiu, otvorenejšiu, tolerantnejšiu a empatickejšiu Oravu.“