Opravia cestu, plot aj javisko

Do drobných opráv dá obec zhruba 24-tisíc eur.

13. máj 2021 o 17:15 Dorota Mikulášová

LIESEK. Obec má vo svojej správe približne 20 kilometrov ciest. V roku 2015 odkanalizovali časť dediny a potom začali s veľkou rekonštrukciou ciest. Za štyri roky opravili viac ako šesť kilometrov ulíc, za ktoré z vlastných zdrojov dali necelý milión eur.

V tomto roku sa pustia do menšej opravy križovatky na ulici Dolná. „Je to úsek, ktorý bol poškodený a už dlhšie nám spôsoboval problémy,“ povedal starosta Martin Dreveňak. Podľa zmluvy by práce mali byť hotové do konca júna a zaplatia za ne okolo osemtisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keďže v obci sa stále buduje, majú ešte veľa ulíc, ktoré sú len vysypané štrkom. „Plánujeme teda pokračovať v ich budovaní.“ V tomto roku je v pláne aj rekonštrukcia chodníka v dĺžke 145 metrov.“

Prečítajte si tiež Za terasy ani tento rok platiť nebudú Čítajte

V opravách budú pokračovať aj na javisku, ktoré stojí v parku v strede obce. „Postavili sme ho zhruba pred desiatimi rokmi.“ Malé pódium využívajú na rôzne slávnosti, vystupovali na ňom rôzne súbory, ale stojí tam pravidelne aj betlehem.

Opravy vyjdu na zhruba 8-tisíc eur. Postupne v dedine vymieňajú aj poškodené časti plota okolo cintorína. Tento rok ich čaká približne stometrový úsek, aj zaň zaplatia zhruba osemtisíc.