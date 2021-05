Na trávnikoch v meste rozkvitli tisíce kvetov

Podobnú výzdobu nemá žiadne mesto na Slovensku.

14. máj 2021 o 11:48 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. S príchodom jari začala mesto skrášľovať nová kvetinová výsadba. Samospráva chce týmto krokom zatraktívniť a skrášliť trávnaté plochy v rôznych častiach mesta zasadením kvietkov, ktoré budú rásť minimálne počas nasledujúcich piatich rokov.

V záhonoch tak už kvitnú desaťtisíce cibuľových kvetov, ktoré začali sadiť šetrným spôsobom ešte v roku 2019. Minulý rok k nim navyše pridali ďalšie štyri záhony. Od roku 2019 skončilo v mestských trávnikoch viac ako 43-tisíc cibuliek tulipánov, narcisov, modríc a krokusov.

„Rozhodli sme sa vytvoriť mapu s názvom Rozkvitnutý Kubín s deviatimi kvetinovými záhonmi, ktorá ľahšie pomôže Dolnokubínčanom i návštevníkom mesta nájsť pri prechádzke každý z viac ako 43-tisíc zasadených kvietkov. Aj takýmto spôsobom im chceme spríjemniť prechádzku mestom,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Veľký záujem obyvateľov mesta o vysadené kvety v roku 2019 vedenie mesta presvedčil, aby pokračovali. V minulom roku pribudli záhony na ulici Matúškova v Bujnákovom parku, na Hviezdoslavovom námestí pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, na ulici Radlinského pri pamätníku J. Matúšku a na ulici Radlinského pri obchodnom dome. Vysadili do nich približne 18-tisíc cibuliek.

Začali kvitnúť v marci, mesto by mali skrášľovať do konca mája. Rastliny vysádzali modernou šetrnou metódou do trávnika, ktorý podvihnú železné kotúče. Pod vytvorený drn sa vložia cibuľoviny. Trávnik sa vráti naspäť a až do kvitnutia v jarných mesiacoch stále vyzerá ako bežný.

„Na jar kvety vyrastú, rozkvitnú, po odkvitnutí sa z neho statne bežný trávnik, ktorý sa dá normálne využívať a ošetrovať,“ povedal Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy mestského úradu.

Okrem nich v máji vysádzajú aj letničky, ktoré kvitnú až do jesene. Po nich nasledujú dvojročné rastliny, napríklad sirôtky. Celkové náklady na výsadbu počas dvoch rokov nepresiahli päťtisíc eur za rok.