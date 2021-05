Za terasy ani tento rok platiť nebudú

Oravské mestá sa vlani aj tento rok snažili pomôcť gastropriemyslu. Prevádzkovateľov od platenia dane za terasy úplne oslobodili alebo sadzbu znížili na minimum.

12. máj 2021 o 7:36 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. „Nevieme, ako sa bude pandemická situácia vyvíjať, a keďže až doteraz podnikateľom neboli umožnené žiadne príjmy, pomohli by sme im preklenúť toto ťažké obdobie,“ povedal primátor Milan Hubík na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Mestský úrad navrhoval oslobodiť prevádzkovateľov terás od platenia dane za užívanie verejného priestranstva pred existujúcimi prevádzkami až do konca roka.

Problémové terasy

Už minulý rok však mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, na základe ktorého boli prevádzkovatelia terás oslobodení od platenia dane za zriadenie terasy na verejnom priestranstve od 12. novembra 2020 do 31. marca 2021. Mesto vtedy prišlo o približne 2950 eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Ak by sme oslobodili všetkých podnikateľov od platenia dane za užívanie verejného priestranstva do konca roka, mestský rozpočet by prišiel o zhruba tritisíc eur,“ povedal Martin Panek, vedúci správneho oddelenia.

Súvisiaci článok Otvorené terasy reštaurácie nezachránia Čítajte

Problémom však sú najmä terasy, ktoré nemajú kolaudačné rozhodnutie a o odkúpenie pozemkov pod terasami, prípadne ich zámenu, požiadali teraz.

„Súhlasím s tým, aby sa odľahčilo zodpovedným, ale opätovne sa stretávame s tým, že si niekto zastavia súkromný pozemok a až dodatočne to chce mať zlegalizované,“ povedal poslanec Matej Hajdučík. „Dajme ľuďom jasné usmernenie, že to takto ďalej nejde a oslobodení od platenia v tomto roku nebudú.“

Prečítajte si tiež Sagan na Orave prvý, možno už v septembri Čítajte

Poslanci mestského zastupiteľstva po diskusii nakoniec schválil návrh tak, ako ho pôvodne predložil mestský úrad. „Schválený návrh ma potešil, nemyslím si, že by bolo správne v tejto ťažkej dobe diferencovať, ktorým prevádzkovateľom terás daň odpustíme a ktorým nie,“ povedal Panek.

Mestský úrad vlani zmapoval všetky terasy v meste a vyzval prevádzkovateľov, ktorí nemajú splnené zákonné požiadavky, aby tak bezprostredne urobili.

Rovnako postupujú aj iní

„Za minulý rok a aj tento rok sme nájomné znížili na jedno euro za mesiac,“ povedala primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková. K úľavám pristúpil aj Dolný Kubín, za terasy v letnej sezóne vyrubujú symbolickú tarifu 0,01 eura za meter a deň. Takúto sumu platia prevádzkovatelia za terasy každoročne mimo hlavnej sezóny.

Prečítajte si tiež Rozdali stotisíc tabletiek vitamínov a stovky litrov dezinfekcie Čítajte