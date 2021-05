V Tvrdošíne nevidia význam v novom projekte

Slovenský florbalový zväz vymyslel na skrátenie dlhej prestávky do začiatku novej sezóny Floorball Chalange. Mal by to byť základ budúceho Slovenského pohára.

8. máj 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Tvrdošínske florbalistky (v žltom) sa už tešia do haly. (Zdroj: Jozef Lepáček)