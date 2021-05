Trénuje ho Vladimír Labant, napodobniť chce Milana Škriniara

Začínal v útoku, vyskúšal si chytať v bráne, najlepšie sa cíti ako stopér.

7. máj 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík, Martin Gábor

NÁMESTOVO. Dávid Vorčák je ďalším oravským futbalovým produktom, ktorý vyťažil zo skvelej spolupráce medzi námestovským klubom a MŠK Žilina. „Vďaka tomu si ma všimol tréner Jaroslav Bačík. Taktiež som chodieval na stredoslovenské výbery, kde si ma vyhliadli zástupcovia Žiliny,“ povedal 17-ročný futbalista.

Rodičia neboli odchodom presvedčení

Dávid Vorčák má kariéru stále len pred sebou, no už môže povedať, že si vyskúšal všetky posty. „Začínal som ako útočník, ale to mi veľmi nešlo. Dokonca jednu sezónu som aj chytal v bráne. Všetko to bolo dávno. Posledných päť rokov už hrávam stopéra a tam sa cítim najlepšie.“

Odchovanec námestovského futbalu nemal najľahšiu cestu za prestupom do MŠK Žilina. „Najprv som absolvoval veľa tréningov a zápasov, taktiež dve sústredenia. Celé to trvalo asi osem mesiacov.“