Vladislav je nezvestný už týždeň

Oravskopolhorčan odišiel z domu bez toho, aby niekomu povedal, kde ide.

4. máj 2021 o 18:20 Martin Pavelek

ORAVSKÁ POLHORA. Približne desať dobrovoľníkov z Oravského záchranného systému a rovnaký počet domácich hasičov sa dnes večer zišlo v Oravskej Polhore, aby pomohli hľadať 54-ročného Vladislava Jaššáka, ktorý je nezvestný od 27. apríla.

Pôvodne mal ísť deň predtým do práce do Bratislavy, no nakoniec ostal doma. Pravdepodobne v noci odišiel bez toho, aby niekomu oznámil, kde bude. Rodina ho hľadala niekoľko dní, potom požiadala o pomoc políciu.

Doma nechal veci pripravené do práce, zobral si len doklady, peniaze a telefón. Rodina sa mu snažila dovolať, no telefón nedvíhal, po dvoch dňoch prestal zvoniť. Hľadala ho u kamarátov aj v okolí dediny. Bezvýsledne.

Jednou zo posledných stôp je svedectvo vodiča autobusu, ktorý tvrdí, že ho viezol do Námestova. Ak ste Vladislava videli, nahláste to na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Popis: vysoký približne 165 - 170 cm, hnedé na krátko ostrihané vlasy, modré oči, dioptrické okuliare.

