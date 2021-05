Nadšenci chcú do hôr osadiť útulne. Pomôžu architekti

Aktivisti chceli na štúdie nových turistických útulní vyzbierať 10-tisíc eur. Podarilo sa im to za 45 minút. Nakoniec však vyzbierali o 50-tisíc viac, jednu postavia a niektoré aj zrekonštruujú.

8. máj 2021 o 8:10 Dorota Mikulášová

ORAVA. „Ak si podobne ako my už absolvoval dlhší horský prechod, vieš, že voľne dostupné útulne sú darom z nebies. A stráviť v nich noc v obklopení divokej prírody? Na nezaplatenie,“ tak znie úvod k projektu Turistické útulne, ktorého cieľom je postaviť nové odpočívadlá pre turistov v slovenských horách.

Nie však len tak hocijaké, vychádzať by mali z našej histórie, kultúry aj tradícií.

Horská všehochuť

Turistické útulne slúžia primárne na prespanie alebo úkryt pred zlým počasím v horách. Na Slovensku ich je okolo 200, aj keď úplne presne zmapované nikde nie sú.

„Vznikajú buď tak, že sa partia dobrovoľníkov rozhodne zrekonštruovať starý senník či salaš, alebo postavia úplne nový objekt,“ hovorí Patrik Pajta, predseda turistického klubu Hikemates.

Turistickí aktivisti však robia všetko len z vlastných zdrojov, a tak nemajú kapacitu vtiahnuť do celého procesu ešte aj architekta, aby útulňa bola nielen funkčná a spratná, ale na pohľad aj pasovala do celého prostredia.

„V horách je to teda celkom všehochuť a nie zo všetkého má turista dobrý dojem.“

Rekordný čas

Cieľom projektu Patrika a jeho priateľov je do celého procesu výstavby prizvať architektov, ktorých úlohou bude vytvoriť návrhy útulní, ktoré budú vychádzať zo slovenskej histórie, kultúry a tradícií, no zároveň budú do prostredia aj prirodzene zapadať.