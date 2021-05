Jágrov klub postúpil, Oravčan kúzlil v bráne

V budúcej sezóne bude Dolnokubínčan hrať za iný český klub.

4. máj 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

„Neostáva nám nič iné, len dať do siedmeho zápasu sto percent a srdiečko. Musíme veriť v samých seba, nastúpiť s pokorou, hrať svoju hru a veriť, že to dopadne so šťastným koncom,“ to boli slová nášho brankára Andreja Košarišťana pred zápasom o všetko. Jeho Kladno vyrovnalo na ľade Jihlavy sériu na 3:3 a doma túžilo oslavovať postup do českej extraligy.

Súvisiaci článok Skúsil si súťaž v Rakúsku i Česku, po návrate domov neskrýva nadšenie Čítajte

Pre odchovanca dolnokubínskeho hokeja je to prvá sezóna v zahraničnej súťaži. Na Slovensku chytal extraligu v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch a Košiciach. V sezóne 2020/2021 sa rozhodol prijať novú športovú výzvu a usúdil, že Kladno bude pre neho najlepšia voľba. A mal pravdu.

Článok pokračuje pod video reklamou

V jednom mužstve mohol zažiť také české hokejové hviezdy, ako Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. „ Z Jágra je i napriek jeho veku stále cítiť, že je jedným z najväčších hráčov histórie. Tomáš je veľmi inteligentný človek a skvelý líder mužstva. Som veľmi rád, že máme v tíme takých skúsených hokejistov,“ povedal Andrej Košarišťan.

Rytieri z Kladna základnú časť vyhrali. Oravský brankár odchytal 21 zápasov s úspešnosťou vyše 90 percent. Najlepšie chvíle si nechal na vyraďovaciu časť. Šancu nedostal iba v jednom dueli, v 15 prípadoch bol brankárskou jednotkou. Klub Jaromíra Jágra vo štvrťfinále vyradil Sláviu Praha (4:1) a v semifinále Porubu (4:0).

Séria o postup do českej extraligy bola veľmi zvláštna, lebo ani jedno mužstvo nedokázalo zvíťaziť na domácom ľade. Túto štatistiku zmenil až siedmy zápas. Kladno pred dvomi stovkami fanúšikov vyhralo 5:2 a spoločne mohli osláviť veľký večer. Obrovské emócie prežíval po postupe aj 27-ročný rodák z Oravy. „Veľmi sa teším a zvlášť po takejto ťažkej sezóne, ktorá bola zo začiatku stále prerušovaná a nemohli sme ani poriadne trénovať. Samozrejme, veľmi nám chýbala aj podpora fanúšikov na štadióne. O to väčšia je však radosť, že sa nám to aj napriek tomu podarilo.“

Andrej Košarišťan však v nasledujúcej sezóne už Kladnu v extralige nepomôže, no v najvyššej českej súťaži ostáva. Tri dni po postupe podpísal zmluvu s Mladou Boleslavou. Malo by ísť o ambicióznejšie mužstvo. V uplynulom ročníku skončilo v základnej časti na treťom mieste a zahrá si aj hokejovú Ligu majstrov.

Súvisiaci článok Aby sa stal hokejistom, vstával o pol piatej Čítajte