Skúsil si súťaž v Rakúsku i Česku, po návrate domov neskrýva nadšenie

Dávid Valek má na konte aj jeden štart v najvyššej slovenskej súťaži.

3. máj 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

Dolnokubínski futbalisti ohlásili prvú veľkú posilu. Obranné rady posilnil 21-ročný odchovanec Dávid Valek. „Vedenie klubu ma oslovilo, či by som nechcel pomôcť naplniť postupové ambície, a keďže mám Kubín stále v srdci, veľmi rád som prikývol.“

Žil v Bratislave, hrával v Rakúsku

Skúsený stopér naposledy pôsobil v Rakúsku. Hrával v klube SC Rohrendorf/Ge-dersdorf, kde si vyskúšal druhú Landesligu. „V poradí je to piata liga, ale úroveň to malo dobrú. Veľmi sa páčili podmienky a zázemie klubu. Všetky tímy v lige majú dobré zázemie a aj svoje B-mužstvá. Myslím, že to lige len prospieva,“ povedal Dávid Valek, ktorý na zápasy a tréningy dochádzal z Bratislavy. Tam býval a pracoval.

