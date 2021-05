Vieme ďalší termín postavenia spadnutého mosta

Most v centre mesta bol pre havarijný stav zatvorený päť mesiacov a vlani sa koncom marca zrútil.

10. máj 2021 o 7:40 Dorota Mikulášová

TRSTENÁ. „Zaujímalo by ma, kedy konečne plánujú dokončiť spadnutý most,“ hromží Trstenčan z časti Ďurdinová. Most v centre mesta bol pre havarijný stav zatvorený už päť mesiacov a vlani sa koncom marca z ničoho nič zrútil.

Priama doprava medzi centrom mesta a lokalitou Brehy a Ďurdinová, kde žijú dve tisícky ľudí, je tak už viac ako rok a pol znemožnená.

„Keby som dal to, čo som už doteraz obchádzkami na naftu prejazdil, na opravu mosta, už by bol dávno hotový,“ hovorí Trstenčan. Súhlasne prikyvuje aj okoloidúci starší pán. „Možno by stačilo, keby sa každý z nás poskladal po päť eur a verte, urobili by to, veď je to na hanbu sveta.“

Podľa aktuálnych informácií od Slovenskej správy ciest vysúťažený zhotoviteľ do začiatku zimy urobil založenie mosta, osadil oceľové nosníky mosta, zadebnil mostovku a položil betonársku výstuž na celú nosnú dosku mosta.

Nosnú dosku alebo mostovku však pre nízke teploty nemôžu zabetónovať, pretože sa jedná o integrovanú nosnú konštrukciu.

„Projektantom je stanovená technológia, že pri betonáži a následne 10 dní po spracovaní betónu nesmie priemerná denná teplota klesnúť pod osem stupňov Celzia,“ povedal Vladimír Veveričík zo správy ciest.

Práce by sa však po zime mali obnoviť už v týchto dňoch. Po betonáži mostovky budú môcť pokračovať v izoláciách mosta, urobia rímsy mosta, ochranu izolácie, záchytné bezpečnostné zariadenia a následne aj chodníky, verejné osvetlenie, asfaltové kryty a úpravu svahov rieky Oravica.

Hoci most mal pôvodne stáť do konca mája, je jasné, že zhotoviteľ termín nedodrží. „Dielo predpokladáme dokončiť za dva a pol mesiaca.“ Či to bude naozaj konečný termín, bude známe koncom júla. Cena za hotový most vyšla podľa zmluvy na viac ako milión eur.

