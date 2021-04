Aby sa stal hokejistom, vstával o pol piatej

Samuel Zahradník odohral uplynulý ročník za extraligové Nové Zámky

30. apr 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Hrávať najvyššiu súťaž na Slovensku túži na začiatku kariéry každý športovec. Dostať sa až k tomuto cieľu skrýva veľa tvrdej práce, odhodlania, ale niekedy je potrebný aj kúsok šťastia.

Hokejista z Bobrova Samuel Zahradník je toho krásnym príkladom. „Je naozaj ťažké sa dostať do extraligy. Že sa mi to podarilo, vďačím trénerovi Martinovi Hrnčárovi. Keď som hrával v Žiline, trénoval juniorku. Potom ho angažovali Nové Zámky. Zavolal som mu, či by ma tam nechcel.“

Sľubný začiatok pribrzdili zranenia

Odchovanec dolnokubínskeho hokeja sa predviedol v novom klube tým najlepším spôsobom. V úvode sezóny zariadil dve výhry. Najprv sa blysol dvomi drzými, ale nádhernými samostatnými nájazdmi proti Zvolenu a potom zariadil víťazstvo Nových Zámkov na ľade v Michalovciach. Mužstvu sa darilo a priebežne viedlo aj slovenskú extraligu.