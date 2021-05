Sýkorky sa prilepili na pascu určenú pre myši

Viac ako deväťdesiat percent zranení zvierat zapríčiňuje ľudská aktivita.

9. máj 2021 o 11:50 Martin Pavelek

ZÁZRIVÁ. Záchranná stanica pre zranené živočíchy uverejnila na svojom Facebooku smutnú fotografiu aj s poučným textom. „Toto nie je veselý príspevok a dávame ho tu ako ponaučenie. To, čo vidíte na fotke, sú sýkorky, ktoré sa prilepili na voľne vyloženú lepiacu pascu určenú na hlodavce. Stalo sa to v Ľubochni. Ľudia to spravili v nevedomosti, ale teraz je im to naozaj veľmi ľúto. Žiaľ, toto už sýkorkám životy nevráti, preto nech tento smutný prípad poslúži aspoň ako odstrašujúci príklad. Takže, keď už naozaj musíte tieto pasce použiť, treba vedieť, že v žiadnom prípade nepatria do exteriéru.“

Článok pokračuje pod video reklamou

V tejto našlo smrť päť sýkoriek, jednu sa podarilo zachrániť. Postarali sa o ňu v záchrannej stanici v Zázrivej, kde od roku 2001 pomohli viac ako dvom tisícom zvierat.

Tento prípad potvrdzuje, že viac ako 90 percent zranení zvierat zapríčiňuje ľudská aktivita.

Prečítajte si tiež Vlk bude chránený celý rok, jeho zastrelenie bude trestným činom Čítajte