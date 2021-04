Z Tvrdošína hlásia hlad po futbale

Do tréningového procesu sa už zapojili viaceré oravské kluby.

27. apr 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

TVRDOŠÍN. Futbalový život sa pomaličky preberá zo spánku. Po vyše štyroch mesiacoch sa môže znovu trénovať, i keď zatiaľ len v šesťčlenných skupinách. Veľkú radosť z návratu na zelené trávniky majú všetci, no predovšetkým najmenší futbalisti. „Reakcie detí ma milo prekvapili,“ hovorí Jakub Betuštiak, tréner

Súvisiaci článok Dolnokubínsky futbal sa nadýchol k lepším časom Čítajte

mladších žiakov Tvrdošína. „Ani raz som nepočul na tréningu frfľanie, že niečo nejdú robiť alebo že sa im nechce. Chodia dokonca na tréningy s polhodinovým predstihom, aby si stihli ešte zakopať a rozprávať sa s kamarátmi. Proste vidieť u nich radosť a hlad po futbale.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Prestávka bez spoločného tréningu trvala veľmi dlho a preto sa vynáralo veľa otázok. Bude sa chcieť deťom vôbec ešte hrať a trénovať? V akom počte sa vrátia? „Za mladších žiakov Tvrdošína môžem povedať, že mi pribudli ešte traja chlapci. Dokopy ich už mám 22, čo ma veľmi teší. Je to odrazom dobrej a systematickej práce trénerov nášho klubu.“

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/tKJDiUExN78

Výpadok tréningového procesu je na deťoch zreteľný. Aj preto je dôležité na začiatku nič neuponáhľať. „Prestávka bola dlhá,“ hovorí Jakub Betuštiak. „Deti mali svoje individuálne tréningové plány, ktoré boli zamerané hlavne na kondíciu, silu, flexibilitu. Ustriehnuť ich, či to dodržiavajú, sa počas pandémie dalo veľmi ťažko. No teší ma, že väčšina sa to snažila dodržiavať a vidieť aj na tréningoch. Po fyzickej stránke je to celkom dobré. Musíme však doladiť prácu s loptou, herné činnosti, ale, samozrejme, aj kondičné resty.“

Súvisiaci článok Premiéru vo Fortuna lige už zažil, odvtedy na šancu čaká Čítajte

Všetci chcú veriť, že v krátkom čase sa vrátia do bežného futbalového života. Trénovať v skupinách po šiestich nedáva pre túto hru žiadny zmysel. A takisto chýbajú už majstrovské zápasy. Jedna vec je tréning a druhá zápas. Bez praxe nebudú deti napredovať. To je želanie aj tvrdošínskeho trénera mladších žiakov. „Chcel by som apelovať na kompetentných, aby nám už konečne dovolili normálne trénovať a hrať zápasy. Sme hladní po futbale.“