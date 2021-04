Zohrievala si jedlo, zaspala, takmer sa zadusila

Duchaprítomný sused pravdepodobne zachránil život žene, ktorej na sporáku horela večera.

24. apr 2021 o 11:05 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Prišiel som o pol dvanástej v noci z práce z poobednej šichty, privolal si výťah, ktorý stál na deviatom poschodí a nastúpil do neho. Okamžite som zacítil smrad, ako keby niečo horelo,“ opisuje situácia Marián Joňák. „Vyviezol som sa na deviate a tam bol zápach veľmi intenzívny. Začal som ľuďom búchať na dvere, skúsil som to asi u piatich, no nik neotváral.“

Zatelefonoval kamarátovi Radovanovi zo susednej bytovky, nech príde pomôcť.

Pani na búchanie nereagovala

Radovan prišiel k paneláku súbežne s hasičmi, ktorých Marián zavolal. „Volal som s obavou, či nerobím paniku a nič sa nedeje a budem musieť zaplatiť výjazd. Dispečerka ma upokojila a povedala, že keď budem čakať pred bytovkou, aby som si všimol, či nejde z niektorého okna dym,“ hovorí Marián. „Svetlo bolo vo všetkých oknách toho bytu, no dym som nevidel.“

Marián, Radovan a hasiči nastúpili do výťahu a vyviezli sa hore. „Hasiči hneď vo výťahu povedali, že je to dym a niekde horí,“ hovorí Radovan.

Na deviatom poschodí, hneď identifikovali dvere, spoza ktorých dym vychádzal.

„Bolo počuť pustený televízor, no na búchanie ani zvonenie nikto nereagoval. Hasiči zobrali do rúk sekeru a chceli dvere vylomiť,“ opisuje priebeh akcie Marián. "Uvažovali aj o tom, že sa na lane spustia zo strechy, alebo bytu nad ním na balkón a dnu vojdú tadiaľ.“