Z učiteliek sa stali upratovačky

Kvôli korone ostali doma všetci nepedagogickí zamestnanci školy, zastúpiť ich museli tí spoza katedry.

22. apr 2021 o 14:34 Martin Pavelek

KRUŠETNICA. Stačí jeden zamestnanec chorý na COVID-19 a celá prevádzka sa môže dostať do veľkých problémov. Dôkazom je základná škola s materskou školou v Krušetnici, kde sa objavili infikovaní nepedagogickí zamestnanci. Doma ostali nielen oni, ale aj ich blízke kontakty, teda všetci kolegovia. Pridali sa aj dve učiteľky.

„Stáli sme pred neľahkým rozhodnutím,“ opisuje situáciu riaditeľka Mária Olešová, ktorá sa s kolegami stará teraz o 98 školákov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne a 40 škôlkárov. „Buď školu zatvoríme, alebo sa chopíme iniciatívy a bude robiť prácu za nich.“

Učiteľky si vybrali druhú možnosť. Ráno si obliekajú šaty, do rúk berú kriedu a venujú sa deťom v škole, popoludní ich vymenia za zástery, v rukách sa im objavia metly a mokré handry.

„Nemohla som im to prikázať,“ hovorí riaditeľka. „Robia to dobrovoľne. Ale teší ma, že sa pridali aj žiaci. Pred chvíľou druháci pomohli vysypať smeti a už sa pýtajú, čo majú ešte urobiť. To je úžasné. Bez dobrého kolektívu by sme to nezvládli.“

Zatvorenú majú aj jedáleň, škôlka dostala výnimku a varí si sama. „Chceme odbremeniť rodičov, aby deti chodili do školy a škôlky,“ dodala Olešová, z ktorej sa dočasne stal školník. „Každý deň kontrolujem, či funguje kotolňa, či sú zatvorené okná, či v telocvični netečie voda a ďalšie veci, ktoré mali predtým na starosti iní ľudia. Ale som rada, že sa nám to spoločne darí zvládnuť. Všetkým patrí veľké poďakovanie.“