Rodák z Hladovky hráva i strieľa góly na extraligových klziskách

Patrik Števuliak mieri v najvyššej slovenskej súťaži už k tristovke zápasov.

23. apr 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

HLADOVKA. Športový osud píše veľakrát fascinujúce príbehy. Za jeden taký by som označil hokejovú cestu Patrika Števuliaka, ktorý sa z maličkej obce Hladovka dostal až do najvyššej slovenskej ligy. „Keď som bol malý chlapec, sledoval som majstrovstvá sveta v hokeji. Stali sme sa majstri. Mal som sedem rokov. Povedal som doma, že to chcem skúsiť. Otec mi jedného dňa kúpil korčule a išiel som na prvý tréning. Hokej sa mi zapáčil a hrám ho dodnes.“

Najlepšia sezóna

Dvadsaťpäťročný hokejista z Oravy má za sebou najlepšiu sezónu v extralige, aspoň čo sa týka zbierania kanadských bodov. V drese Nových Zámkov zaznamenal deväť gólov a desať asistencií. „Som spokojný, keďže je to moje osobné maximum. Mohlo to byť však lepšie. Viem, na ktorých veciach zapracovať do ďalšej sezóny, aby som sa ešte zlepšil.“