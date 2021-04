V Tvrdošíne sa znovu nebude súťažiť v behu

Organizátori hneď zamietli aj prípadné posunutie júnového termínu.

22. apr 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

TVRDOŠÍN. Bežeckí nadšenci smútia. Organizátori Tvrdošínskej dvanástky sa rozhodli zrušiť aj druhý ročník po sebe. „Bežeckí priatelia, pre pretrvávajúcu zlú situáciu v boji s pandémiou vám oznamujeme, že preteky sa ani tento rok neuskutočnia. Je nám to veľmi ľúto.“

Tvrdošínska dvanástka sa vždy koná prvú júnovú nedeľu. Otvára sa otázka, prečo obľúbené cestné preteky, ktoré prilákajú vždy množstvo detí a kvalitných bežcov, neposunúť na neskorší termín. Nad týmto variantom však organizačný tím vôbec neuvažuje. „Sú to tri mesiace tvrdej prípravy,“ hovorí Ján Balún. „Treba sa okolo podujatia točiť, volať, zháňať. To by sme len tak nedali a nevieme, čo ešte bude.“

Podobný názor má aj Viktor Fonfer. „Nemá to zmysel posúvať na jeseň. Termíny budú nabité a tiež nie celkom isté sú peniaze od sponzorov. Viem, je to škoda, ale na poslednú chvíľu sa to nedá.“

Priatelia tohto cestného behu z Tvrdošína na priehradný múr si tak pravdepodobne len symbolicky odbehnú trať ako minulý rok.

