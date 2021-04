Chcú sa zbaviť jedovatého čpavku

Dolný Kubín vyhlásil súťaž na rekonštrukciu zimného štadióna. Ide o viac ako 660-tisíc eur.

22. apr 2021 o 7:51 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Mestskí poslanci schválili zapojenie mesta do projektu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. Ak by žiadosť schválil Fond na podporu športu, už v lete by na zimnom štadióne začali práce.

Ide o investíciu v hodnote 664-tisíc eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do utorka 27. apríla 2021.

Robiť môže jeden, ale aj traja

Rekonštrukcia by mala byť z troch rozličných častí. „Najdôležitejšou pre je vyriešenie chladiarenskej technológie, ktorá je zastaraná a dosť nebezpečná, pretože obsahuje šesť ton čpavku,“ povedal primátor Ján Prílepok. Ďalšími etapami sú rekonštrukcia šatní so sociálnymi zariadeniami a osvetlenie ľadovej plochy.“

Podľa primátora je dôležité, aby mesto získalo kvalitného dodávateľa za čo najlepšiu cenu, pretože ušetrené peniaze vie samospráva následne investovať do iných potrieb mesta.

„Zároveň sme sa rozhodli nastaviť súťaž tak, že jeden uchádzač sa nemusí uchádzať o všetky tri rekonštrukčné práce. Keďže sú tam aj špecifické veci, napríklad riešenie chladiarenskej technológie, tak sme nechceli, aby bolo dopredu jasné, že to musí vyhrať nejaká veľká firma, ktorá sa práve tomuto venuje. Dávame takto šancu, aby sa do súťaže mohla zapojiť aj menšia firma, ktorá by sa mohla uchádzať nie o celú zákazku, ale napríklad len o rekonštrukciu sociálnych zariadení,“ povedal Prílepok.