Oravec jazdil po Ružomberku zásadne v protismere

Kamerový systém mestskej polície odhalil páchateľa. Porušil nielen dopravné predpisy ale aj zákaz vychádzania.

20. apr 2021 o 11:11 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Príslušník mestskej polície obsluhujúci kamerový systém v noci 11. apríla si hodinu po polnoci všimol vozidlo pohybujúce sa v centre mesta. Jeho vodič nerešpektoval viacero zákazov a jazdil v protismere.

Najprv prešiel jednou ulicou s jednosmernou premávkou, v križovatke sa otočil a vošiel do protismeru. Hliadka mestskej polície išla preveriť jeho správanie.

Medzitým vodič vošiel do pešej zóny na ďalšej ulici. Keď zistil, že v jazde nemôže pokračovať, otočil sa a šiel smerom pred poštu. Tu na niekoľko sekúnd zaparkoval na parkovisku, no potom vošiel do protismeru. Pred budovou pošty vošiel do ďalšieho zákazu a pokračoval v protismere na križovatku s ulicou Dončova.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Tam ho zastavila hliadka a zistila, že vodičom vozidla s českým evidenčným číslom je 30-ročný muž z okresu Dolný Kubín. Na sedadle spolujazdca sedela 20-ročná žena, takisto s trvalým pobytom v okrese Dolný Kubín,“ povedal Roman Jankovič z mestskej polície v Ružomberku.

Prečítajte si tiež Kto je v mužstve najväčší brúsič, filmárik alebo model? Čítajte

Za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bola vodičovi uložená bloková pokuta v hornej hranici sadzby.

Posádka vozidla nevedela hliadke uviesť relevantný dôvod, prečo sa v dobe, keď platí zákaz vychádzania, nachádzajú na verejnosti a k tomu ešte v inom okrese.

Policajti porušenie zákazu vychádzania oznámili na správny orgán, v tomto prípade okresný úrad.