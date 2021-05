Ulicu postupne rozširujú, na rade je stredná časť

S prácami začali vlani a pokračovať budú aj budúci rok.

4. máj 2021 o 14:35 Dorota Mikulášová

HLADOVKA. Obec má už dlhodobo stabilný počet obyvateľov, okolo 1050. Hoci mladí ľudia majú kde stavať, zväčša odchádzajú za vzdelaním či zárobkom, a ak sa aj domov vrátia, tak až neskôr. Stavieb je ročne v priemere len okolo päť.

„V tomto roku sú už teraz štyri, takže ich možno nakoniec aj bude viac,“ povedal starosta obce Marián Brnušák.

Jedna z nových ulíc je Poza domy, kde na zhruba dvojkilometrovom úseku stojí už zhruba 12 domov. „Máme tam zavedenú už aj infraštruktúru, len chýba asfaltová cesta.“

Pôvodne tam však bolo iba pole, a tak je cesta príliš úzka, na šírku má len tri a pol metra. Z rozširovaním na plánovanú šírku približne šesť metrov začala obec vlani, kedy úsek s dĺžkou približne 480 metrov urobili za viac ako 30-tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

V tomto roku pokračuje strednou časťou, ktorá je dlhá skoro 400 metrov. „Na cestu navážame štrkodrť, čo bude slúžiť neskôr ako podklad pod asfalt.“ Všetky práce chce obec stihnúť do mesiaca a z obecného rozpočtu za ne zaplatí zhruba 24-tisíc eur. „Ak to obecné zastupiteľstvo schváli, pokračovať by sme mali budúci rok posledným a najdlhším úsekom.“