Dom smútku prerobili za rekordne krátky čas

Na poslednú cestu a odpočinok musí byť všetko pripravené.

3. máj 2021 o 16:01 Dorota Mikulášová

ZUBROHLAVA. Každý rok zomrie v obci okolo 17 ľudí, no od začiatku tohto roka už 11. Pohreby bývajú v starom dome smútku, ktorý stojí na cintoríne od roku 1988.

Rozsiahlu rekonštrukciu za sebou ešte nemal.

„V priebehu rokov sme robili len vonkajšie úpravy a menili okná,“ povedal starosta Pavol Bugeľ. Interiér však už bol starší a aj revízna správa elektroinštalácie odhalila niekoľko problémov. Popri rekonštrukcii elektriny sa teda rozhodli vynoviť celý dom smútku.

„Robili sme nové stierky, prefugovali podlahu, vymenili svetlá a prerobili chladenie aj ozvučenie.“ Do interiéru pribudol aj televízor, kde môžu pozostalí premietať spomienky zo života zosnulého.

Obec mala kedysi dva katafalky, no jeden z nich predali do vedľajšej dediny. „Je zaujímavé, že odvtedy nám zomierajú dvaja až traja ľudia naraz.“ Jeden katafalk tak nestačil a dokúpili ďalší. Okrem prerábky v dome smútku čiastočne upravili aj cintorín. „Všetko sme to mali rozplánované a stihli za sedem dní.“

Na cintoríne sa pár rokov dozadu zosunul svah, čo poškodilo časť oplotenia aj chodníka. „Do budúcna nám teda ostáva opraviť ešte túto časť,“ dodal starosta.