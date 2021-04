Marcel, strieľaj góly aj tam hore

Futbalovú rodinu opustil mladý perspektívny hráč.

19. apr 2021 o 9:22 Tomáš Ferenčík

Smútok a plač zavládol vo futbalovej rodine. V piatok 16. apríla nečakane odišiel z tohto sveta 23-ročný Marcel Kunocha z Babína. „Vždy usmiaty kolega, skvelý športovec, skromný človek. Takto sa to nemalo stať. Dúfam, že tam hore nájdeš to, čo si tu na zemi nenašiel. Budeš mi chýbať a určite celej oravskej športovej rodine. Česť tvojej pamiatke, kamarát,“ kondoloval na sociálnej sieti Pavol Pavčo.

Športová spoločnosť si bude Marcela pamätať ako šikovného útočníka, z ktorého mala strach nejedna obrana. Futbalovú kariéru zasvätil hlavne rodnej obci. Odskočil si iba ako starší žiak na ročné hosťovanie do Oravskej Jasenice a rovnako jeden ročník pôsobil v Dlhej nad Oravou, kde si vyskúšal mužskú piatu ligu. Ihneď po príchode sa tam zaradil medzi opory a ťahal ich ofenzívu. Zaskvel sa 14 gólmi len v jesennej časti. Jar sa neodohrala pre koronavírus.

Potom sa vrátil do Babína. Chcel pomôcť opäť materskému klubu a to sa mu darilo. V aktuálnom ročníku sa mužstvo nachádzalo na treťom mieste a viedol tabuľku strelcov siedmej ligy. Ďalší gól však nepridá. Možno vo futbalovom nebi. „Marcel, strieľaj góly aj tam hore,“ poslala mu odkaz do neba Natália Bellová.