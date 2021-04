Najprv skúšal šťastie na ľade, našiel ho na vode

Matej Štefaničiak sa už doplavil za peknými úspechmi.

18. apr 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík, Martin Gábor

NÁMESTOVO. Keď sa povie windsurfing, každý si predstaví more a veľké vlny. Slovensko síce nie je prímorský štát, ale má tiež priaznivcov tohto pomerne netradičného športu.

Ulahodil aj čoskoro sedemnásťročnému Matejovi Štefaničiakovi z Námestova, ktorý sa môže popýšiť slovenským titulom či účasťou na majstrovstvách sveta.

Ako ste sa dostali k tomuto športu?

Mal som asi 11 rokov. V škole som našiel inzerát, kde bola pozvánka na jachting, ktorý robil miestny klub pre deti a mládež. Išiel som sa tam pozrieť aj so sestrou a chytilo ma to. Vtedy to ešte nebol windsurfing.

Bola to taká loďka, volá sa Optimist. Tomuto som sa venoval asi tri roky, počas ktorých som získal základy ovládania lode a využitia vetra.

A čo bolo potom?

Potom som prešiel na windsurfing, konkrétne na triedu Bic Techno 293.