Významné jubileum ostalo v tieni opatrení

Námestovský klub oslávil prvého apríla 90 rokov.

17. apr 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík, Milan Švába

Areál futbalového štadióna v Námestove z 80. rokov minulého storočia. Do užívania bol daný v roku 1977. (Zdroj: Oravské múzeum etnografie Námestovo)

Čas sa nedá zastaviť. Plynie bez ohľadu na to, v akej životnej situácii sa nachádzame. Aktuálnemu stavu sa musíme jedine prispôsobiť a ak je v našich silách, snažiť sa ho vždy zmeniť k lepšiemu. Toto platí aj pre šport na Slovensku.

Futbalový oddiel MŠK Námestovo patrí k amatérskym klubom, čiže má neplánovanú odstávku. To však platí len pre tréningový proces a súťažné zápasy. Ináč je to živý organizmus, ktorý rieši aj iné veci súvisiace s týmto športom a štadiónom.

Súvisiaci článok Dorobil v bani a utekal na futbal. Celý život zasvätil jednému klubu Čítajte

Prišiel ale deň, kedy sa treba zamyslieť nad celou futbalovou históriou v tomto meste. Prvý apríl nie je len deň spojený so žartmi, no i so vznikom dlhodobo najväčšieho športového zoskupenia v Námestove. A pravdepodobne aj v okrese. Presne pred 90 rokmi snaživí predkovia položili základy súčasného futbalového MŠK.