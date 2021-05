Prišla prietrž mračien, voda tiekla do dvorov

Valiacu sa vodu žľaby a pripeuste nestíhali odviesť do polí a potoka.

6. máj 2021 o 18:38 Martin Pavelek

MEDZIBRODIE NAD ORAVOZ. Prvá jarná búrka poriadne prekvapila a potrápila obyvateľov niekoľkých domov v Medzibrodí nad Oravou.

„Trikrát zahrmelo a spustil sa taký lejak, aký sme tu dlho nezažili,“ povedal starosta Michal Janota. „Prietrž mračien zasiahla vrch Kýčera a voda sa z neho valila po poľnej ceste cez sklad dreva a v najnižšom mieste sa dostala mimo. Potom jej už nič nebránilo tiecť dole do dediny.“

Voda brala so sebou blato, kamene, konáre, lístie a žľaby ju nestíhali odviesť dvoma priepustmi do Pucovského potoka.

Začala sa valiť do dvorov domov pod hlavnou cestou. Domácim obyvateľom sa ju podarilo dostať do správneho smeru. Obec poslala na pomoc traktor. Spoločne situáciu zvládli aj vďaka tomu, že dážď sa stratil tak rýchlo, ako prišiel.

„Ale budeme sa musieť tým zaoberať a vylepšiť odvodnenie tej časti obce. Popri poľnej ceste asi urobíme každých 50 metrov odrazy zo žľabu do polí, aby sa voda postupne dostávala do terénu, kde môže vsiaknuť do zeme,“ povedal starosta. Spresnil, že pôjde o úsek dlhý približne kilometer, no oplatí sa to urobiť.