Rekonštruujú kulturák, tešia sa na jeho otvorenie

O oprave rozhodli ešte v čase, keď o pandémii nikto nechyroval.

2. máj 2021 o 15:42 Martin Pavelek

LOKCA. Kultúrny dom v Lokci postavili ešte v roku 1958. Na tú dobu to bol moderný kultúrny stánok, slúžil dlhé roky. No napriek niektorým stavebným úpravám sa dostal do súčasného stavu, ktorý už nevyhovoval potrebám 21. storočia. Samospráva sa preto rozhodla zrekonštruovať ho. Z obecného rozpočtu na modernizáciu vyčlenili dvestotisíc eur.

„Za tieto peniaze vymeníme rozvody kúrenia a elektroinštalácie, zrekonštruujeme toalety, pribudne klimatizácia, nové dvere,“ povedal starosta Miroslav Valčičák.

Okrem toho prepoja sálu s prístavbou do jedného spoločného celku, čím vznikne väčšia plocha.

Práce začali vo februári, ukončiť ich chcú v máji. Naplánované ich mali dlhodobo, na obdobie, kedy je najmenší záujem o prenájom sály. Bolo to ešte v čase, keď o koronavíruse nikto nechyroval.

Po jeho príchode môžu stavbári teraz pokojne pracovať, keďže všetky kultúrne podujatia sú zrušené a nie je tlak zo strany obyvateľov, aby práce ukončili čo najrýchlejšie.

V júni by už mohli byť protiepidemické opatrenia uvoľnené a Lokčania budú môcť kultúrny dom slávnostne otvoriť.