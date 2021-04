Veľké obchodné reťazce likvidujú dedinské obchody

Žofia pracovala v predajni päťdesiat rokov. Zatvorila ju pre nezáujem ľudí o nákupy u nej.

16. apr 2021 o 7:49 Martin Pavelek

Pojazdná predajňa chleba a pečiva prichádza do Jasenovej trikrát za týždeň. (Zdroj: Martin Pavelek)

ORAVA. „V tom obchode som predávala 50 rokov. Kedysi tam chodilo veľa ľudí, tržby sme mali vysoké. No mnohí postupne pomreli alebo sa odsťahovali. Keď som pred dvoma rokmi končila, denne prišlo maximálne desať zákazníkov, niekedy ani to nie. Po zmenách pokladníc som zavrela,“ povedala Žofi a Zubajová zo zázrivskej doliny Ráztoky, ktorá v tej časti Zázrivej mala aj predajňu potravín. „Je mi to veľmi ľúto. Obchod bol môj druhý domov.“

Pani Zubajová začínala ako predavačka v obchode Jednoty, potom si budovu zobrala do nájmu, nakoniec ju kúpila.

Vykašľali sa na nás

„Všetko sa pokazilo, keď postavili nové veľké obchody v Dolnom Kubíne,“ vysvetlila bývalá dlhoročná predavačka zo Zázrivej. „Ľudia nakúpili autá, všetko išlo tam a na nás sa vykašľali. Veľa ich nakupuje aj v našej dedine v Ústredí. Idú do kostola, s deťmi do škôlky. Tak sa zastavia v obchode.“

Toto nie je jediný obchod, ktorý zanikol na dedine za posledné roky. Prispeli aj domáci obyvatelia svojím nezáujmom. A potom nastal problém. Nie každý môže chodiť na nákupy do mesta či susednej dediny. Najhoršie sú na tom dôchodcovia.

Na rožkoch nezbohatneš

Skupinku približne desiatich seniorov sme stretli v Jasenovej, v ktorej žije približne 450 obyvateľov. Počas hustého sneženia sa skrývali v autobusovej zastávke. Čakali na pojazdnú predajňu chleba a pečiva, ktorá tam jazdí v utorok a štvrtok o ôsmej ráno, v sobotu o deviatej.

„Nemáme tu obchod s potravinami, ale zato máme až tri krčmy,“ povedal Ján Trnkócy.

Jasenovčania prišli o obchod pred dvoma rokmi. Starosta Rajmund Bradík zariadil, aby do dediny chodila aspoň pojazdná predajňa. Do otvorenia obchodu sa nikto nehrnie.