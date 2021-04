Čo nestihli opraviť minulý rok, presunuli na tento

Súťaž znížila cenu o takmer polovicu, ušetrené peniaze sa zídu.

21. apr 2021 o 10:50 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Vo svojej správe má mesto zhruba dvadsaťpäť kilometrov ciest. Z plánovaných piatich ulíc v celkovej dĺžke takmer dva kilometre stihli koncom minulého roka opraviť tri a do tohto roka si presunuli zvyšné dve. V týchto dňoch začali s rekonštrukciou cesty na ulici Červeného kríža, po nej má nasledovať dlho očakávaná oprava Kliňanskej cesty.

Ulica Červeného kríža je dlhá zhruba dvesto metrov. „Nemáme vedomosť o tom, že by bola niekedy opravovaná, ak aj áno, bolo to veľmi dávno,“ povedal prednosta mestského úradu Dušan Jendrašík. Úsek je frekventovaný, no už dlhodobo v dezolátnom stave, čo narúšalo pokojný chod premávky, zimnú údržbu aj stav vozidiel.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Oprava cesty pozostáva z odfrézovania vrstvy starého asfaltu, položenia nových asfaltových vrstiev, úpravy uličných vpustov a kompletnej opravy chodníkov vrátane výmeny obrubníkov a položenia dlažby.“

Rekonštrukcia bude trvať niekoľko týždňov, ale všetko závisí od poveternostných podmienok. Predpokladaná hodnota zákazky bola približne 110-tisíc eur, vďaka verejnému obstarávaniu klesla o zhruba 50-tisíc eur.

Prečítajte si tiež Objavili zabudnutý minerálny prameň Čítajte