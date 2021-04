Kniha je aj sondou do hĺbky goralskej duše

Vyšla prvá monografia Suchej Hory, tvorili ju päť rokov.

22. apr 2021 o 11:37 Dorota Mikulášová

SUCHÁ HORA. Pred piatimi rokmi obec oslávila 450. výročie svojho založenia. Pri tej príležitosti začali pripravovať svoju prvú monografiu, pôvodne ju však chceli vydať už v priebehu prvého roka.

„Zozbierali sme veľmi veľa materiálu, ktorý bolo treba preveriť a spracovať, tak sa ten čas predĺžil a dokončili sme to až teraz,“ hovorí starosta Miloš Šustek.

Monografiu začiatkom roka distribuovali do každej domácnosti v dedine. „Neviem, kto zrežíroval toto načasovanie, ale padlo to vhod a v tejto ťažkej dobe ľudia pookriali a na chvíľu na všetko negatívne naokolo zabudli.“

Autorova vášeň

Autorom knihy je Stanislav Kunda, ktorý pochádza z Banskej Bystrice, no jeho mama je rodáčka zo Suchej Hory. „História našej obce je jeho veľká vášeň a do knihy zúročil viac ako 20 rokov svojich skúseností.“

Pri svojej práci spolupracoval s viacerými archívmi na Slovensku aj v okolitých štátoch a niekoľkokrát musel prezrieť viac ako 100-tisíc listín v slovenčine, latinčine, maďarčine či poľštine. Na tvorbe sa však podieľali aj samotní občania.

Monografia zachytáva každý rok od vzniku obce, historické fakty dopĺňajú dobové goralské názvy a vety, príbehy ľudí, spomienky či zaujímavosti. Čiastočne je v knihe podchytená aj história okolitých dedín.

„Povedal by som, že je to taká psychologická sonda do hĺbky goralskej duše od kolísky až po hrob.“

Námaha sa vyplatila

Ohlasy na knihu sú pozitívne, ľuďom sa páči a ozývajú sa aj rodáci žijúci v zahraničí. „Dostávame dokonca také správy, že ľudia prestali variť, len aby knihu hneď dočítali,“ hovorí starosta. „Som však veľmi rád, že sa kniha ľuďom páči a naša námaha sa vyplatila.“