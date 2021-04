Virtuálne preteky nevoňajú, zlomil sa až na Bláznivý beh

Ján Červeň miluje maratóny. Vďaka súčasnej dobe sa však zameral na rýchlosť.

13. apr 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Súčasná nelichotivá športová situácia núti organizátorov vymýšľať rôzne alternatívy. Z dielne občianskeho združenia Marathon Banská Bystrica vzišlo originálne virtuálne podujatie Bláznivý beh. „Správny blázon je ten, kto ide za svojím snom a cieľmi, bez ohľadu na okolnosti. Vyber si bláznivú trať a odbehni ju bláznivo rýchlo,“ píše sa v propozíciách prvého ročníka.

Bežci si vyberali z troch tratí – 1 km, 5 km alebo 10 km. Mohli ich bežať individuálne alebo v rodinných štafetách. Potom nahrali čas a poslali fotky trasy so vzdialenosťou. Každý účastník dostal nádhernú až 13-centimetrovú medailu. Podľa organizátorov je to najkrajšia a najväčšia účastnícka medaila.

I keď virtuálne preteky nevoňajú nášmu úspešnému bežcovi Jánovi Červeňovi z Dolného Kubína, na Bláznivý beh sa zaregistroval. „Celú zimu som takéto akcie vedome prehliadal. Virtuálne preteky mi prídu ako oxymoron. Chýba mi atmosféra, diváci, súperi, vlastné očakávania a rozhovory v cieli. Ak by som sa necítil dobre v predchádzajúcich tréningoch, zrejme by som do Bláznivého behu nešiel.“

Oravský vytrvalec sa posledné roky sústreďuje hlavne na maratóny, ktoré sú podľa neho kráľom všetkých disciplín. Polmaratón a desiatku berie ako kvalitný tréning. „Vďaka tejto dobe som zvoľnil v zbieraní kilometrov a zameral sa viac na rýchlosť. Vyplatilo sa. Každé prekonanie seba samého nakopne športovca na ďalšie týždne. Len to chce tú povestnú čerešničku v podobe oficiálnych pretekov na úradne premeranej trati.“

Desaťkilometrovú trať si odbehol Ján Červeň s kamarátom Marošom Bakalom, ktorý však registráciu nestihol. „Dohodli sme sa, že každý pôjdeme vlastným tempom. Po opatrnejšom začiatku a zahriatí nôh to vyšlo nad očakávania.“ Člen Bežeckého klubu Dolný Kubín si osobný rekord na desaťkilometrovej trati zlepšil o 47 sekúnd. Zvládol ju za fantastických 34 minút a 13 sekúnd. To znamená priemerné tempo 3:25 minúty na kilometer. Po zverejnení výsledkov preto nebolo prekvapením, že kategóriu nad 31 rokov vyhral. Jeho spolubojovník na trati Maroš Bakala by časom 36 minút a 36 sekúnd skončil hneď za Jánom Červeňom na druhom mieste.

Len dodáme, že do všetkých kategórií Bláznivého behu sa zapojilo 605 účastníkov zo 7 krajín.