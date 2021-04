Neprejazdných úsekov ciest pribúda

Výdatné sneženie robí problémy vodičom, stalo sa viacero nehôd.

8. apr 2021 o 9:57 Martin Pavelek

ORAVA. Polícia upozorňuje na svojom facebooku na viacero úsekov ciest v Žilinskom kraji, ktoré sú z dôvodov hustého sneženie a dopravných nehôd neprejazdné, alebo je na nich obmedzená doprava.

Prvým je cesta z Námestova do Oravskej Jasenice, kde sa prevrátilo auto a došlo k stretu až štyroch vozidiel. Hliadka polície je na mieste a odkláňa dopravu cez Vaverčku.

Na ceste medzi Kraľovanmi a Párnicou pri železničnom priecestí pri Dierovej sa zrazli dve autá, cesta je prejazdná v jednom jazdnom pruhu a doprava je regulovaná hliadkou polície.

Ak cestujete do Českej republiky, vyhnite sa hraničnému priechodu Čadca – Svrčiniovec, „Od hraničného priechodu Svrčinovec v smere do Českej republiky je cesta momentálne neprejazdná z dôvodu skrížených kamiónov na českej strane. Vodičom odporúčame na prejazd do ČR využiť iný hraničný priechod,“ informuje polícia.

Donovaly sú pre vozidlá nad desať metrov uzavreté z dôvodu hustého sneženia.

„Vodičov upozorňujeme na zhoršené poveternostné podmienky na cestách na celom území Žilinského kraja,“ dodávajú policajti.